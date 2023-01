Che Dio ci aiuti, stasera giovedì 12 gennaio su Rai 1. La trama

12 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 12 gennaio, su Rai 1 inizia la stagione numero 7 di Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate dai telespettatori. Come al solito protagonista Elena Sofia Ricci. Due gli episodi in programma. Diamo uno sguardo alla trama. Il primo si intitola Giudizi universali. Suor Costanza non c’è più e suor Angela è diventata precisina. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di scuoterla sperando che torni come prima. Intanto arrivano due nuove ragazze, entrambe nascondono il segreto sul perché sono finite ad Assisi. Il secondo episodio si intitola Sensi di colpa. Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte. Il bimbo viene portato in conventocon Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra inizia a sospettare di Suor Teresa.

E' morto il leggendario chitarrista Jeff Beck. Ucciso da una meningite batterica. Aveva 78 anni. Si era esibito a Uj

