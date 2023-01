Phil Palmer, chi è. L'amore per la musica e per la moglie Numa

12 gennaio 2023 a

Philip John Palmer, artisticamente Phil Palmer, è un chitarrista jazz e rock. Settant'anni, inglese, è uno de turnisti internazionali più noti e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Nipote di Ray e Dave Davies dei Kinks, ha iniziato a suonare l'ukulele quando aveva solo 5 anni. Ne aveva poco più di venti quando ha iniziato a collaborare con alcuni degli artisti internazionali più famosi al mondo: da Frank Zappa ai Dire Straits, da Eric Clapton a Robbie Williams, giusto per fare qualche nome. Ma si affaccia anche sulla scena italiana in cui diventa presto un vero e proprio punto di riferimento. Collabora con Lucio Battisti, Renato Zero, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Gianni Morandi, Patty Pravo e tanti tanti altri. Si è esibito in centinaia di concerti, tra cui quello per il cinquantesimo compleanno della Regina Elisabetta II. Sostiene di essere apparso in oltre cinquecento album e di aver suonato in almeno 5mila brani. Nella vita privata è sposato con Numa, cantante e autrice italiana. Si sono uniti in matrimonio nel 2012, ma professionalmente collaboravano già dal 2006. Oggi giovedì 12 gennaio, Phil Palmer, accompagnato dalla moglie, si racconterà a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone.

