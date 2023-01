Mal, chi è. La moglie Renata, gli amori, la musica e Furia cavallo del west

12 gennaio 2023 a

Mal oggi giovedì 12 gennaio sarà ospite di Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno, talk delle ore 14 su Rai 1. Classe 1944, britannico naturalizzato italiano, il suo vero nome è Paul Bradley Couling. Figlio di un muratore, ha svolto diversi lavori prima di buttarsi nel mondo della musica. L'ha fatto dopo aver cantato durante il matrimonio della sorella: fu quell'episodio a convincerlo che aveva le carte in regola per cercare di sfondare. Ha iniziato nella sua terra, ma nel 1965 ha cominciato a esibirsi al Piper di Roma. Ha subito incontrato il successo, non solo come cantante, ma anche nel mondo del cinema e in quello dei fotoromanzi. Diverse sue interpretazioni sono diventate tra le più ascoltante negli anni Settanta, ma sicuramente parlando di Mal tutti pensano a Furia, la sigla dell'amatissima serie di telefilm dedicata al cavallo del west. Canzone che lui non ha amato moltissimo, perché da quel momento in poi si è dedicato soprattutto alla musica per bambini, tralasciando di conseguenza inediti e nuove incisioni. E la vita privata? Dopo una relazione con l’attrice Linda Veras, nel 1969 ha avuto una storia d'amore con l'attrice e fotomodella Patrizia Viotti. Poi i flirt con Dori Ghezzi, Pascale Petit e Dorit Henke. In seguito tredici anni con la cantante Marina Marfoglia. Nel 1989 ha conosciuto Renata che aveva appena 18 anni. Dalla loro relazione sono nati due figli Kevin Paul e Karen Art.

Mal e la moglie Renata da Serena Bortone

