Oggi è un altro giorno, oggi giovedì 12 gennaio su Rai 1. Gli ospiti

Come tutti i giorni, anche oggi, giovedì 12 gennaio, su Rai 1 appuntamento con Oggi è un altro giorno. Inizio alle ore 14.05 per il programma condotto da Serena Bortone. Il primo ospite della puntata sarà Mal, accompagnato da sua moglie Renata. Nell'intervista sarà coinvolto anche Maurizio Ferrini, come al solito nei panni della signora Emma Coriandoli. Subito dopo un'altra coppia del mondo dell'arte e della musica: il chitarrista Phil Palmer e la moglie Numa. Nella seconda parte del programma, il consueto spazio di informazione e attualità dedicato prevalentemente alla politica. Gli ospiti sono Lucia Borgonzoni (Lega), sottosegretario alla Cultura, e Beatrice Lorenzin, senatrice del Partito democratico.

