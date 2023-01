Atlantide, stasera in tv mercoledì 11 gennaio su La7. Il caso Orlandi

11 gennaio 2023 a

Ancora una volta il giallo di Emanuela Orlandi al centro di Atlantide, il programma condotto da Andrea Purgatori, stasera in tv mercoledì 11 gennaio su La7. Speciale a partire dalle ore 21.20, alla luce delle recenti novità: l'apertura di un fascicolo da parte della giustizia Vaticana e l'annuncio della famiglia di essere in possesso di screenshot e audio che aprirebbero nuovi scenari sulla vicenda. Di Emanuela Orlandi non si sa più nulla dal 22 giugno 1983, quando scomparve nel nulla. Un giallo che va avanti da quasi quarant'anni. Annunciata la partecipazione in trasmissione di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, e di Emiliano Fittipaldi, giornalista del quotidiano Domani. In studio anche Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi. Come al solito Andrea Purgatori mostrerà una vignetta di Mauro Biani.

