Mamma ho riperso l'aereo, stasera in tv mercoledì 11 gennaio su Italia 1. La trama

Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York. E' il film in programma stasera in tv, mercoledì 11 gennaio, su Italia 1, inizio alle ore 21.20. Commedia del 1992, regia a cura di Chris Columbus. Nel cast Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern e Tim Curry. La famiglia McCallister sceglie di trascorrere le vacanze di Natale in Florida, ma all'aeroporto il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo. Si ritrova quindi a New York. Grazie alla carta di credito del padre, prenota una suite al grand hotel, fa amicizia con una barbona e soprattutto sventa i piani criminosi degli incapaci ladri Harry e Marv.

