La porta rossa, stasera in tv mercoledì 11 gennaio su Rai 2. La trama

11 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 11 gennaio, su Rai 2, dalle ore 21.20 inizia la terza e ultima stagione de La porta rossa. Lino Guanciale continua a indossare i panni del commissario Leonardo Cagliostro e Gabriella Pession quelli del giudice Anna Mayer. La serie Rai Fiction – Garbo arriva alla sua conclusione. Ambientata a Trieste e diretta da Gianpaolo Tescari, ha per protagonista il commissario Leonardo Cagliostro che, dopo essere stato ucciso nella prima puntata della serie, rimane intrappolato nel mondo dei vivi. Dopo che per tre anni ha tenuto fede alla promessa di non interferire più con la vita di Mayer e sua figlia, rompe finalmente il silenzio. Nella terza stagione non mancano altri colpi di scena, a partire da un blackout che colpisce la città di Trieste e causa un incidente stradale. Mayer e Cagliostro però sospettano un omicidio e decidono di indagare.

Alla scoperta delle Stelle d'Europa con Alberto Angela

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.