Meraviglie - Stelle d'Europa, stasera in tv mercoledì 11 gennaio. Le anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 11 gennaio, su Rai 1 nuovo appuntamento con Meraviglie - Stelle d'Europa, il programma condotto da Alberto Angela che va alla scoperta dei siti Unesco del continente. Quella di stasera è la terza e ultima puntata del programma di Rai Cultura, dedicato ai tesori del patrimonio culturale e ambientale. In questo appuntamento il viaggio parte dall’Andalusia in Spagna. A Granada la pietra dell’alhambra si fa merletto e testimonia la lunga dominazione araba sulla penisola iberica. A Cordova le colonne della Mezquita formano un bosco di pietra e a Siviglia il flamenco esprime il groviglio di sentimenti della tradizione gitana. Ne parla l’attrice Rocío Muñoz Morales.

La tappa italiana di questa puntata è Palermo, attraverso l’oro della Cappella Palatina, il bianco del marmo della fontana Pretoria e la pietra color miele del teatro Massimo. Tre epoche lontane tra loro, con i ricordi dell’etoile Eleonora Abbagnato. Si va, poi, nella chiesa di San Domenico, dove ci sono le spoglie di Giovanni Falcone e dove Paolo Borsellino tenne un famoso discorso. Verranno riproposte le sue parole, che fanno ancora riflettere e forse anche tremare. Il viaggio si conclude a Praga, la città dalle cento torri.

Dal ponte Carlo, al castello con la meravigliosa cattedrale di San Vito, dalla torre dell’Orologio al quartiere ebraico, il racconto di Alberto Angela si districa tra luoghi noti e altri meno conosciuti, alla ricerca delle tante anime di questa città: medioevale, barocca, liberty e infine moderna. Il viaggio sarà punteggiato dai ricordi di un insospettabile esperto della città: l’attore e regista Carlo Verdone.

