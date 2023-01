Sonia Bergamasco, chi è. La carriera, il matrimonio con Fabrizio Gifuni e i figli

11 gennaio 2023 a

Sonia Bergamasco, milanese, classe 1966, è una delle più apprezzate attrici italiane. Diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi e in recitazione alla Scuola del Piccolo Teatro, inizia proprio sui palchi con Giorgio Strehler, Carmelo Bene, Theodoros Terzopoulos, Massimo Castri e Glauco Mauri. Dagli anni Duemila si dedica anche alla regia in particolare in spettacoli in cui la musica si intreccia profondamente con il teatro. Nel 2001 l'esordio al cinema con Giuseppe Bertolucci in L'amore probabilmente. Poi è protagonista in La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. Lavora anche con Bernardo Bertolucci, Giuseppe Piccioni e Silvio Soldini. Un film dietro l'altro, fino a I cassamortari, regia di Claudio Amendola. Ma anche tanta televisione. Ultimo impegno sul piccolo schermo Stanotte a Milano. Nel duemila si è sposata con l'attore Fabrizio Gifuni e ha due figlie. E' una grande sostenitrice di Medici senza frontiere.

