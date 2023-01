Anna Melato, chi è la sorella di Mariangela: carriera, amore e figli

11 gennaio 2023 a

Anna Melato ricorda la sorella maggiore Mariangela a dieci anni dalla scomparsa. Lo fa su Rai 1, oggi 11 gennaio, ad Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ma chi è Anna Melato? Classe 1952, anche lei attrice, cantautrice e doppiatrice. Ha iniziato come cantante nella trasmissione televisiva Ti piace la mia faccia. Era il 1970. Tre anni dopo il suo esordio al cinema in Film d'amore e d'anarchia in cui ha cantato anche i brani dei titoli di testa e di coda. Poi Canzonissima, Festival di Sanremo, Un disco per l'estate e le incisioni dei primi dischi. La musica l'ha accompagnata per molti anni ancora, ma pian pian si è dedicata soprattutto al cinema e alla televisione. Nella sua carriera non è mancato nemmeno il teatro, in particolare è stata primadonna del musical Diario di una gatta, regia di Mario Moretti. Nella vita privata è stata sposata con il produttore Maurizio Tini da cui ha avuto due figli, Giacomo e Federico. La coppia poi si è separata. Ovviamente fortissimo era il rapporto con la sorella Mariangela. In alcune interviste ha raccontato i suoi ultimi giorni di vita e la grande stanchezza che l'ha accompagnata fino al decesso, avvenuto in una clinica romana. E' proprio Anna Melato a custodire le ceneri della sorella Mariangela.

Dieci anni fa la scomparsa di Mariangela Melato, simbolo del cinema italiano

