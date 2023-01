Mariangela Melato, chi era: dieci anni fa la morte di uno dei simboli del cinema italiano

11 gennaio 2023 a

Dieci anni fa si spegneva Mariangela Caterina Melato, una delle attrici più amate della storia del cinema italiano. Era nata a Milano il 19 settembre 1941, il suo cuore cessò di battere in una clinica di Roma l'11 settembre 2013. Aveva 71 anni e da tempo combatteva contro un tumore del pancreas. I funerali furono celebrati il giorno seguente nella basilica di Santa Maria in Montesanto, detta anche chiesa degli artisti, sempre a Roma. Per suo stesso volere, a ricordarla sul sagrato della chiesa fu Emma Bonino con cui l'attrice si era più volte schierata politicamente. Fu cremata e le sue ceneri sono conservate dalla sorella Anna. Sentimentalmente Mariangela Melato è stata legata per anni a Renzo Arbore. Un amore sbocciato negli anni Settanta, poi interrotto, ripreso e durato fino alla scomparsa dell'attrice. Donna solare, indipendente, femminista, non si è mai sposata e non ha avuto figli, probabilmente uno dei suoi rimpianti. Oggi, mercoledì 13 gennaio, a dieci anni dalla scomparsa sarà ricordata su Rai 1 nella puntata di Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone.

