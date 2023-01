Cartabianca, stasera in tv 10 gennaio su Rai3: Daniela Santanchè, Roberto Speranza ed Elisa Isoardi tra gli ospiti

10 gennaio 2023 a

Stasera in tv, martedì 10 gennaio 2023, su Rai3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Gli argomenti: le scelte del governo guidato Giorgia Meloni, con le polemiche sul nuovo aumento del carburante. Spazio poi al tentativo golpe in Brasile e alle sue conseguenze. E ancora la guerra in Ucraina, il reddito di cittadinanza e le misure per contrastare il caro bollette. In studio diversi ospiti del mondo della politica e del giornalismo. Lunga la lista: Daniela Santanchè (Fratelli d'Italia, ministro del Turismo), Roberto Speranza (segretario Articolo Uno), Lucio Malan (capogruppo Fratelli d’Italia al Senato), Alessandro Orsini (professore Sociologia del terrorismo internazionale), Michele Giuli (attivista di Ultima Generazione) e poi i giornalisti Luisella Costamagna, Gad Lerner, Andrea Scanzi (il Fatto Quotidiano), Pietro Senaldi (condirettore di Libero), Davide Vecchi (direttore Il Tempo) e Francesco Borgonovo (vicedirettore La Verità). Ci saranno anche Elisa Isoardi (conduttrice di Vorrei dirti che) e Mauro Corona (alpinista e scrittore).

