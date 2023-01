Dimartedì, stasera in tv 10 gennaio su La7: anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

10 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 10 gennaio 2023, torna l'appuntamento con Dimartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda oggi in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società.

Questa sera nello studio di La7 si parlerà di politica interna, con il governo Meloni che, dopo il varo della legge di bilancio, si trova a dover fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi del carburante. E ancora le cause e le conseguenze dell’assalto al parlamento in Brasile. In studio tanti ospiti. In particolare giornalisti e politici che si confronteranno sui vari temi d’attualità. Spazio anche ad altre questioni come la guerra in Ucraina. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

