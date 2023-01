Fuori dal coro, stasera in tv 10 gennaio su Rete4: ospiti e anticipazioni

10 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 10 gennaio 2023, consueto appuntamento su Rete4 con Fuori dal coro (dalle 21,20) il talk con Mario Giordano alla conduzione. Numerose le inchieste in questa puntata, partendo da un’analisi dell’Italia fuori controllo per una serie di storie che sono state al centro della cronaca in questo periodo: da un reportage dalla stazione di Milano centrale, sempre più fuori controllo, al caso di due persone non arrestate perché non sorprese in flagranza di reato per un furto in un’abitazione, come dispone la nuova legge Cartabia.

Si prosegue con un viaggio sulla rotta balcanica che passa per il nord-est legata al traffico di minori, allo sfruttamento dei lavoratori vicino a Ragusa e al problema legato alla sicurezza e alla convivenza tra italiani e stranieri, per concludere con la storia di Daniele Pellicciardi, a cui l’erario ha chiesto di pagare le spese per la sentenza di risarcimento avuto da uno dei due killer dei genitori.

Nel corso della serata, si affronterà il tema legato al Covid e ai problemi legati alla sanità nazionale, con un’inchiesta sul pronto soccorso di Ostia che rischia la chiusura. Inoltre, un approfondimento che parte dallo scandalo Qatargate fino ad arrivare al tema delle lobby dei potenti. Infine, il consueto cavallo di battaglia della trasmissione sui “Ladri di case”.

