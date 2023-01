Maria Teresa Ruta, chi è la figlia Guenda Goria e marito: la malattia e le relazioni

10 gennaio 2023 a

a

a

Maria Teresa Ruta ospite di Oggi è un altro giorno con la figlia Guenda Goria. Le due donne, intervistate da Serena Bortone si racconteranno tra rapporti familiari, amori e carriere.

Maria Teresa Ruta, due figli con Amedeo Goria: il secondo marito Roberto Zappulla sposato in Etiopia

Ruta è una conduttrice italiana, la cui carriera in tv è iniziata sin dagli anni Ottanta. Nata a Torino, 62 anni, sotto il segno zodiacale del Toro, da padre siciliano e madre calabrese, ha trascorso la sua infanzia in Piemonte e dopo essere stata eletta Miss Muretto nel 1976, a 16 anni ha deciso di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. In tv è stato il volto di punta di Uno mattina estate e Giochi senza frontiere, solo per citarne alcuni, fino alla sua partecipazione nei reality a L’Isola dei Famosi 2017 e del Grande Fratello Vip 2020. A Spy, nel novembre 2018, ha confessato il vero motivo che l’ha spinta lontana dalla tv: “Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciata a me in una maniera assolutamente poco professionale. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante", le sue parole di qualche tempo fa. Per quanto riguarda la vita privata, Maria Teresa Ruta ha avuto due figli con l’ex marito, il giornalista Amedeo Goria: Guendalina, che lei chiama affettuosamente Guenda, avuta nel 1988, e Gian Amedeo, nato nel 1992. Il matrimonio con il noto cronista sportivo è finito nel 1999, con un divorzio ufficializzato nel 2004. Nel 2015 è convolata a seconde nozze con Roberto Zappulla, tenutesi in Etiopia nel corso di un viaggio di coppia. I due stanno insieme dal 2006.

Amedeo Goria: "Grande sensualità. Lei mi intrigava". Il sogno proibito. Ecco di chi si tratta | Video

Guenda, 34 anni, si è da poco sposata con Mirko Gancitano videomaker, freelance e attore che ha fatto parte del cast de La pupa e il secchione, dopo una romantica richiesta di matrimonio sul mare. Guenda - che ha partecipato anche lei alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è diplomata all’Accademia dell’Attore di Milano, studiando il metodo Stanislavskij, e ha completato gli studi di pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Conosce quattro lingue e ha studiato anche danza oltre ad essersi laureata in Filosofia. Attrice ne Il Paradiso delle Signore, in cui interpreta la nobile Violetta Sforza, recentemente si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere una tuba in seguito a una gravidanza extrauterina.

La Pupa e il Secchione, Guenda Goria polemica sui social: il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.