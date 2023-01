Città di Castello e il mazzafegato protagonisti a Striscia la notizia con Davide Rampello

10 gennaio 2023 a

a

a

Città di Castello è stata protagonista a Striscia la notizia della rubrica Paesi e paesaggi curata da Davide Rampello. Nel servizio, oltre quattro minuti (QUI IL VIDEO), del servizio andato in onda nel corso del tiggì satirico spazio a tanta arte, agli artisti del Rinascinamento e Alberto Burri che ha creato opere immortali con i materiali poveri abbandonati. Un paesaggio culturale che fa da sfondo a Cesare, che ha recuperato una tradizione culinaria come il mazzafegato, e Chiara che ha invento una pasta fatta in casa mazzafegato, vinsanto, sedano nero e zucca. I due sono definiti da Rampello come artigiani "beni culturali viventi" perché nello loro mani "anche gli scarti diventano specialità". Quindi a conclude la frase mantra "venite in Umbria a Città di Castello non come turisti ma come ospiti".

Il mare dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.