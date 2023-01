Il nostro generale, stasera in tv 10 gennaio su Rai1 la seconda puntata della fiction sul generale Dalla Chiesa: la trama

10 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, martedì 10 gennaio 2023, su Rai1 va in onda la seconda delle quattro puntate de Il nostro generale (dalle ore 21,25), la fiction ispirata alla vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Sergio Castellitto è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: stasera protagonista della fiction per la tv

Oggi vanno in onda due episodi. In quello intitolato Montagne Russe Curcio e Franceschini vengono arrestati dal Nucleo, ma l’utilizzo di Frate Mitra trascina con sé molte polemiche. L’aggressione delle Brigate Rosse allo Stato non si ferma, ma anche le indagini del Nucleo. Durante l’irruzione in un covo brigatista resta ucciso un componente della squadra del generale. Curcio viene fatto evadere dal carcere dalla sua compagna di lotta, Mara Cagol, che poi cade in uno scontro a fuoco con i carabinieri. L'altro episodio è intitolato La caduta: le ultime tragiche evoluzioni del lavoro del generale spingono i vertici dell’Arma a chiudere il Nucleo antiterrorismo. Dalla Chiesa è privo di incarichi, ma continua a restare in contatto con i suoi ex uomini che riescono ad arrestare di nuovo Curcio. Le Brigate Rosse non si fermano e, con l’uccisione del giudice Francesco Coco, compiono il primo delitto pianificato. Inizia una lunga stagione di sangue. Dalla Chiesa viene incaricato di dirigere le carceri. Logorata dalle preoccupazioni, Dora muore di infarto. Il generale adesso è solo. Il rapimento e l’uccisione a Roma di Aldo Moro scuotono il Paese. Lo Stato deve rispondere. Il generale viene chiamato a ricostituire il Nucleo.

Rita Dalla Chiesa, niente Grande Fratello Vip: si candida con Forza Italia

A quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), la serie racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal generale, interpretato da Sergio Castellitto, per contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

Il nostro generale, stasera lunedì 9 gennaio su Rai 1. La fiction

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.