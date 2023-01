Boomerissima, stasera in tv 10 gennaio su Rai2: Littizzetto e Pezzali ospiti di Alessia Marcuzzi

10 gennaio 2023 a

Stasera in tv, martedì 10 gennaio 2023, esordio per Alessia Marcuzzi con Boomerissima (Rai2, dalle ore 21,20). Il nuovo programma, anche in streaming su Raiplay, metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Marcuzzi, oltre che conduttrice, sarà anche ballerina e showgirl.

Mix tra varietà e game-show, Boomerissima promette di regalare momenti pieni di emozioni, alternando, in un clima di festa, il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume degli anni ’80, ’90 e 2000, a divertenti quanto originali sfide tra due generazioni e due epoche diverse di celebrità, basate sulla scia dei ricordi. In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente; a Che anno è, in cui si chiederà ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un determinato filmato della propria epoca; fino a Tutti cantano Sanremo, dove ogni squadra dovrà saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, e tanti altri. Un percorso che porta poi a L’arringa, il temutissimo round finale in cui un esponente di ciascuna squadra avrà il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore e a votare per il proprio team.

I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennials. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

