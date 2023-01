Terni, Eugenio Finardi aprirà Visioninmusica 2023: concerto giovedì 19 gennaio. Biglietti già in vendita

09 gennaio 2023 a

La voce di Eugenio Finardi, il sassofono di Raffaele Csarano, il paniforte di Mirko Signorile. E' la formazione che giovedì 19 gennaio si esibirà all'Auditorium Gazzoli di Terni (inizio alle ore 21). Sarà l'apertura di Visioninmusica 2023, biglietti già in vendita su Viva Ticket a 31,89 euro (compresa prevendita e commissione). Cantante, musicista, autore e compositore italiano tra i più noti e apprezzati, Finardi vanta collaborazioni con una lista infinita di artisti: da Demetrio Stratos a Fabrizio De André, Battiato, Battisti, Area, Pfm, Carmelo Bene, Mogol, Gianni Sassi, Dario Fo, Claudio Rocchi, Camerini e tanti altri. Dopo anni di musica leggera ha iniziato a dedicarsi a progetti speciali, seguendo la sua inesauribile curiosità.

Il suo eclettismo e la sua capacità di adattamento lo hanno portato a esplorare generi alternativi e, con il suo ultimo lavoro Euphonia, raggiunge una libertà creativa e una maturità a cui solo un’artista con la sua sensibilità poteva ambire. Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti: Mirko Signorile, che intesse un suo continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie, in contrappunto con le traiettorie del sassofono di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti.

Una Suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore a uno stato quasi trascendentale. Il progetto si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva. Finardi riassume con queste parole l’orgoglio di suonare con i due fantastici musicisti: “La vita è l’arte dell’incontro, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero, perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento. Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno a un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante”. Un concerto/esperienza ricco di energia, ma anche di grande delicatezza e verità emotiva.

