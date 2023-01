Boss in incognito, stasera in tv 9 gennaio su Rai2: l'azienda molisana Dolceamaro protagonista

09 gennaio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 9 gennaio 2022, torna su Rai2 dalle ore 21,2o Boss in incognito, il docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: come nelle due precedenti edizioni, anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni.

Saranno cinque le puntate di questa stagione che racconteranno nuove aziende, nuovi imprenditori, nuovi operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Nel primo appuntamento di questa nuova stagione ad andare in incognito sarà Claudio Papa, boss di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. L’azienda, con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta 70 dipendenti. Nel corso della puntata, Papa sarà in prima linea con i suoi collaboratori. Riusciranno il boss e Max Giusti a non farsi scoprire? Non tutto andrà per il verso giusto.

Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità. Nelle prossime puntate ci saranno: un’azienda che opera nel settore della pasticceria, un’azienda di borse e accessori, un’altra impegnata nella coltivazione e lavorazione di funghi e un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole.

