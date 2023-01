Il nostro generale, stasera lunedì 9 gennaio su Rai 1. La fiction

09 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 9 gennaio, su Rai 1 la fiction dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La serie, intitolata Il nostro generale, sarà trasmessa anche domani, martedì 10 gennaio, e la prossima settimana il 16 e il 17. A quarant’anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), la serie racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal generale, interpretato da Sergio Castellitto, per contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

Quarta Repubblica, Lorenzo Fontana e Vittorio Sgarbi da Nicola Porro

Da una parte il generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca, e dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. Le vicende del Paese – raccontate anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali – si intrecciano a quelle personali dei protagonisti.

Grande Fratello Vip, torna Sonia Bruganelli. Patrizia Rossetti spiega l'addio. Rientra Antonino Spinalbese?

La serie si avvale della consulenza storica del giornalista Giovanni Bianconi e del coinvolgimento, in fase di produzione, dei familiari del generale Dalla Chiesa, di alcuni dei membri del Nucleo speciale antiterrorismo, di alcuni magistrati che hanno partecipato alle indagini e poi istituito i processi. Questo ha permesso di portare sullo schermo non solo la ricostruzione accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più intimo e personale della vita dei protagonisti.

Domenico Modugno, 95 anni fa nacque il cantante italiano più famoso di sempre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.