Domenico Modugno, come è morto: chi era la moglie e il figlio tenuto segreto per anni

Oggi è un altro giorno regalerà, nella puntata odierna, uno spazio per ricordare Domenico Modugno, nato proprio il 9 gennaio di 95 anni fa. In studio, con Serena Bortone, ci saranno Gigliola Cinquetti, Umberto Balsamo, Maria Cristina Zoppa e Marino Bartoletti.

Modugno è probabilmente il cantante italiano più famoso di tutti i tempi, anche all'estero. Nato a Polignano a Mare ha firmato alcuni capolavori della musica italiana, da Nel blu dipinto di blu a Vecchio Frac, Ciao ciao bambina e tantissimi altri. E' morto nel 1994, a 66 anni, per un infarto. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Modugno è stato sposato con l'attrice Franca Gandolfi: i due si sono conosciuti al Centro Sperimentale Cinematografico e da lì non si sono più lasciati. La coppia ha avuto tre figli: Marco, nato nel 1958, e i gemelli Massimo e Marcello che sono nati nel 1966.

Nel 2014, 20 anni dopo la morte del cantante, il nome di Modugno è tornato a galla per un quarto figlio fino a quel momento tenuto segreto. Il protagonista della vicenda è l’attore Fabio Camilli (nato dalla relazione tra Modugno e la coreografa Maurizia Calì) che ha iniziato una causa legale contro la vedova e i tre figli per la sua parte di eredità, ottenendo la vittoria da parte della Cassazione.

