Sergio Castellitto, chi è la moglie Margaret Mazzantini e il figlio attore: carriera e vita privata

09 gennaio 2023 a

a

a

Sergio Castellitto ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del primo pomeriggio di Rai1. A Serena Bortone racconterà stralci della sua vita privata e della carriera ma anche la mini serie "Il nostro generale" dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (interpretato proprio dall'attore romano) in onda da stasera e composta da quattro prime serate (oggi, domani, lunedì 16 e martedì 17).

Quarta Repubblica, Lorenzo Fontana e Vittorio Sgarbi da Nicola Porro

Castellitto, romano ma con origini molisane, 69 anni, ha frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, sebbene non abbia mai concluso gli studi. Giovanissimo esordiente a teatro, la sua prima al cinema è nel 1981 con il film candidato agli Oscar Tre fratelli di Francesco Rosi, La prima svolta arriva con la candidatura ai Davi di Donatello come Miglior attore protagonista in Piccoli Equivoci (1989) di Ricky Tognazzi, premio che poi vincerà come attore non protagonista per le Tre colonne (1990, Carlo Vanzina). Diventa dunque un volto di grande rilevanza al cinema e nelle fiction (gran successo riscontra Un cane sciolto) e negli anni Novanta vince in un solo colpo un David di Donatello, un Nastro d'argento, un Ciak d'oro e un Globo d'oro per l'interpretazione del protagonista Arturo ne Il grande cocomero (1993) di Francesca Archibugi. Castellitto poi è prima in sella alla bicicletta come Fausto Coppi ne Il grande Fausto (1995), poi veste i panni religiosi di Lorenzo Milani in Don Milani - Il priore di Barbiana (1997) e il saio in Padre Pio (2000), infine è in corsa in Formula 1 come Enzo Ferrari in Ferrari (2003). Diventa regista e da attore approfondisce ruoli drammatici come ne L'ultimo bacio (2001, di Gabriele Muccino), senza mai sbagliare un colpo.

Grande Fratello Vip, torna Sonia Bruganelli. Patrizia Rossetti spiega l'addio. Rientra Antonino Spinalbese?

Sul fronte della vita privata Castellitto dal 1987 è sposato con l'attrice e scrittrice Margaret Mazzantini con cui ha avuto quattro figli, Pietro Castellitto (1991), anche lui attore e noto per dato corpo a Francesco Totti nella serie tv dedicata al calciatore, Maria (1997), Anna (2000) e Cesare (2006).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.