Quarta Repubblica, stasera in tv 9 gennaio su Rete4: Lorenzo Fontana e Vittorio Sgarbi da Nicola Porro

09 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 9 gennaio, primo appuntamento del 2023 su Rete4 con Quarta Repubblica (dalle ore 21,20). Il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro oggi ospiterà in studio la terza carica dello Stato, il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Grande Fratello Vip, torna Sonia Bruganelli. Patrizia Rossetti spiega l'addio. Rientra Antonino Spinalbese?



Nel corso della serata, inoltre, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e il vaticanista Piero Schiavazzi si confronteranno sulla figura e sul pontificato di Benedetto XVI. Con reportage, cifre e interviste esclusive, la puntata si occuperà anche degli sviluppi da Bruxelles sull'inchiesta per corruzione ormai nota come Qatargate, dello scontro tra maggioranza di governo e Pd sullo spoils system, della nuova ondata di contagi da Covid in Cina e del dibattito aperto sui blitz (l’ultimo con vernice lavabile contro la facciata di Palazzo Madama) in nome dell’emergenza del cambiamento climatico.

Maurizio Costanzo, il suo ultimo libro è intitolato Smemorabilia



Parteciperanno al dibattito il deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa, l’eurodeputata e vicesegretaria del Pd Irene Tinagli, il direttore generale dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani Francesco Vaia, l’esperta di Cina Giada Messetti, il sondaggista e sociologo Renato Mannheimer, il sociologo Luca Ricolfi, l'ecoattivista di Ultima Generazione Carlotta Muston, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, Hoara Borselli. Dopo la pausa natalizia, riprendono poi le incursioni di Gene Gnocchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.