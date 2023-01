Grande Fratello Vip, stasera in tv 9 gennaio su Canale5. Torna Sonia Bruganelli, l'addio di Patrizia Rossetti. Rientra Antonino Spinalbese?

09 gennaio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 9 gennaio 2023, puntata numero 27 del Grande Fratello Vip 7 oggi su Canale5 (dalle ore 21,40). Nello studio con Alfonso Signorini torna nel ruolo di opinionista, con Orietta Berti, Sonia Bruganelli dopo alcune settimane di vacanza. Al televoto ci sono Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei, ma non ci sarà alcuna eliminazione perché il pubblico deciderà tra loro tre chi sarà il preferito, merito che garantirà l'immunità nella prossima puntata. Non solo, il vip immune deciderà chi tra gli altri due andrà diretto in nomination (stavolta per l'eliminazione).

Previsti diversi colpi di scena. Il primo dovrebbe essere il ritorno, nella casa, di Antonino Spinalbese. L'ex di Belen ha dovuto affrontare un piccolo intervento chirurgico a causa di una cisti, poi è restato nella struttura ospedaliera per alcuni accertamenti medici e, salvo cambiamenti, l'hairtylist tornerà in gioco nel reality. Chi invece è uscita e non rientrerà è Patrizia Rossetti: la conduttrice ha spiegato il suo addio alla casa così: "Ho deciso di ritirarmi. Ho dolori in tutto il corpo. Sono 15 giorni che non sto bene. Provo un disagio fisico, non voglio far preoccupare nessuno ma non mi sento giusta, non vado bene. Non me la sento di continuare. Ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c’è un’infezione, non so a cosa è dovuta. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco a essere attiva. Non dormo da tre giorni, i dolori mi vanno allo stomaco". Inutili i tentativi di persuaderla da parte di Signorini.

Spazio poi al rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due stanno vivendo continui alti e bassi all’interno della casa del GF Vip e, se nel corso dell’ultima diretta li avevamo lasciati separati, negli ultimi giorni sembra che entrambi abbiamo cercato di ricucire il rapporto ammettendo i reciproci errori. Signorini indagherà ancora una volta sulla coppia e cercherà di capire se per loro c’è o meno una possibilità di futuro. Nuove liti poi hanno caratterizzato i giorni dall’ultima diretta con spesso protagonista la neo entrata Dana. La giovane ragazza è stata infatti protagonista di ben due liti molto pesanti: una con Wilma Goich dopo aver dormito senza reggiseno accanto a Daniele Dal Moro e una con Giaele De Donà che si è conclusa con uno spintone della Saber ai danni di Oriana Marzoli.

