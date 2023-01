Stan & Ollie, stasera in tv 8 gennaio su Rai3 la storia vera del celebre duo comico

08 gennaio 2023 a

Stasera in tv, 8 gennaio 2022, su Rai3 (dalle 21,20) va in onda il film Stan & Ollie. La commedia, biografica, è una pellicola britannica del 2018. Nel cast ci sono Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson, Nina Arianda, Danny Huston, Rufus Jones e la regia è di Jon S. Bird. Il film racconta la storia vera del celebre duo comico.

La trama. Nel 1937 Stan Laurel (Steve Coogan) e Oliver Hardy (John C. Reilly) sono all'apice della loro carriera di attori comici e i loro film sono molto popolari. Le richieste di Stan per un contratto più equo non sono condivise da Oliver e la questione provoca la rottura momentanea del loro fortunato sodalizio artistico. Sedici anni dopo Stanlio e Ollio sono di nuovo insieme, questa volta per una tournée nei teatri del Regno Unito in attesa di realizzare un nuovo progetto cinematografico. L'affluenza di pubblico ai primi spettacoli in teatro non è incoraggiante, ma il talento e l'impegno promozionale della coppia riporta i loro tanti ammiratori in sala. Intanto alcuni vecchi rancori minacciano il rapporto d'amicizia che lega i due comici e la salute precaria di Oliver lo costringe a fermarsi.

