Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv 8 gennaio su Rai1: cast e trama

Stasera in tv, 8 gennaio 2023, torna l'appuntamento con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco. serie liberamente ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi che ha per protagonista Lolita Lobosco, vicequestore in servizio presso la squadra mobile della questura di Bari. La serie, diretta da Luca Miniero e scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, è prodotta da Rai Fiction, Bibi Film TV e Zocotoco con il contributo di Apulia Film Commission. Questa è la seconda stagione (sei puntate), la prima andò in onda lo scorso febbraio.

Luisa Ranieri di nuovo protagonista in tv con Le indagini di Lolita Lobosco

La trama: la partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare. Due giovani fidanzati sono morti durante un'escursione subacquea. Già dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l'indagine sull'omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, Lolita si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di iniziare una convivenza.

Il cast - oltre alla protagonista Luisa Ranieri (Lolita) - ci sono anche Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Ninni Bruschetta e Lunetta Savino (che interpreta Nunzia, la mamma di Lolita). Tra le novità Mario Squeglia, nel ruolo di Angelo.

