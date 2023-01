Zona Bianca, Renzi tra gli ospiti stasera in tv 8 gennaio su Rete4. Spazio alla morte di Vialli e al carovita

08 gennaio 2023 a

Stasera in tv, domenica 8 gennaio, consueto appuntamento con Zona Bianca il talk in onda su Rete4 (dalle ore 21,20) e condotto da Giuseppe Brindisi. Come al solito spazio ai maggiori di temi di attualità e di interesse pubblico.

Oggi Brindisi intervisterà il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Nel corso della serata si ricorderà il campione italiano Gianluca Vialli, recentemente scomparso. Inoltre, tra i temi il carovita, che continua a mettere in difficoltà le famiglie, e il futuro del reddito di cittadinanza. Infine, focus sulle recenti proteste degli attivisti legati al mondo ambientalista.

