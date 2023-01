Rocio Munoz Morales, chi è la compagna di Raoul Bova e l'inizio da ballerina

08 gennaio 2023 a

Rocio Munoz Morales ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo romanzo Dove nasce il sole. Da anni l'attrice e showgirl è la compagna di Raoul Bova: i due si sono conosciuti nel 2013 sul set di Immaturi - Il viaggio, nell'anno in cui l'attore, che oggi ha 51 anni, si è separato dall'ex moglie Chiara Giordano, madre dei suoi due figli più grandi, Alessandro Leon, 20 anni, e Francesco, 19.

Tra i due è scoccata subito la scintilla. "Quando ami qualcuno, come io mi accorgo di amarlo, è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto: io volevo essere al suo fianco. Al di là del dovere, sentivo uno bisogno interiore di stargli vicino. Ho provato a supportarlo, a volte non sapevo come, mi sentivo sbagliata, perché a volte devi esserci e basta", ha raccontato la compagna di Bova in un'intervista, la prima della coppia, a Verissimo.

Nata a Madrid, 34 anni, Morales ha iniziato a danzare sin dall’infanzia, diventando in breve tempo un’affermata ballerina. Ha lavorato con il cantante Julio Iglesias e per diversi anni come insegnante di danza nel programma Mira Quien Baila, l’equivalente del nostrano Ballando con le Stelle. Negli anni successivi diventa una nota attrice di serie spagnole, prima di trasferirsi in Italia. Da modella, lavora per Vogue, Vanity Fair e Elle.

