Ezio Greggio, chi è la fidanzata Romina Pierdomenico e la malattia: carriera e vita privata del conduttore di Striscia la notizia

08 gennaio 2023 a

Ezio Greggio ospite di Domenica In, oggi 8 gennaio 2023. L'attore e comico, popolare volto di Striscia la notizia, si racconterà intervistato da Mara Venier tra carriera, aneddoti e vita privata per poi presentare il suo libro autobiografico Numero 1, edito da Solferino.

Greggio, 68 anni, originario di Cossato in provincia di Biella, in Piemonte, è anche giornalista pubblicista. Ha condotto fin dalla prima edizione il telegiornale satirico Striscia la notizia. Residente a Montecarlo, fondatore e animatore di un'associazione impegnata in favore dei neonati prematuri, l'Associazione Ezio Greggio, dal 1995 attiva nell'assistenza pediatrica. Sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele, dopo una relazione con la studentessa Simona Gobbi, dal 2018 è fidanzato con Romina Pierdomenico (28 anni), seconda a Miss Italia 2021, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temption Island. Tra i suoi film da ricordare Yuppies, Vacanza di Natale, Felici e contenti, Un maresciallo in gondola, mentre fa parte delle trasmissioni culti della tv Drive in (1983-1988).

Un legame con alcuni momenti difficili quello tra Ezio e Romina. Dopo un incidente stradale a Ibiza, la coppia ha dovuto affrontare una malattia: Romina, infatti, è affetta da una patologia infiammatoria che interessa la pelle, la psoriasi guttata che provoca macchie rosate su buona parte del corpo, non intaccando fortunatamente il volto. Per questa ragione Romina si è ritrovata improvvisamente senza lavoro. Oggi sta meglio e Greggio gli è stato molto vicino.

