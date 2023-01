Amici, oggi domenica 8 gennaio su Canale5: le anticipazioni della puntata, il primo allievo al serale e gli ospiti

08 gennaio 2023 a

a

a

Amici di Maria De Filippi riprende dopo la pausa natalizia. La prima puntata del 2023 è infatti in programma l’8 gennaio su Canale 5 e le prime anticipazioni sono già trapelate. Due gli allievi eliminati e uno invece riceve già la maglia per il serale. Ospiti della conduttrice poi sono Aka 7even, ma anche Rossella Brescia ed Emma Marrone, pronte a giudicare rispettivamente la prova di ballo e canto.

Improvviso lutto per Emma Marrone: è morto il padre Rosario. Aveva 66 anni

A lasciare la scuola sono Cricca e Rita. Il primo non supera la prova di canto assegnatagli da Rudy Zerbi, le seconda invece viene eliminata da Alessandra Celentano. L’insegnante di ballo infatti non ritiene tutti gli allievi all’altezza di proseguire il percorso e, dovendo scegliere chi mandare a casa tra Gianmarco e Rita, sceglie la seconda. Non sono però tutte brutte notizie. Lasciate in sospeso dalla pausa natalizia, Valeria e Vanessa scoprono dia aver ottenuto la maglia della scuola e possono così iniziare a frequentarne le lezioni. L’una nella classe di canto e l’altra in quella di ballo. Un’altra grande soddisfazione arriva poi per Ramon. Il ballerino viene infatti scelto come primo allievo cui viene consegnata la maglia del serale, e con i complimenti di Celentano.

Stefano De Martino, l'amore ritrovato per Belen "Ho preso quattro chili di felicità"

A primeggiare in classifica sono Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear, mentre il cantautore Wax ottiene grandi riconoscimenti per il suo brano Turista per sempre. Per quanto riguarda gli ospiti presenti in studio, Maria De Filippi accoglie il grande ritorno di Aka 7even, ex allievo della ventesima edizione del programma. A lui si affiancano altre due professioniste che si prestano come giudici: Rossella Brescia per la gara di ballo ed Emma Marrone per quella di canto.

Linea Verde, Convertini e Peppone ci fanno conoscere la Val d'Aosta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.