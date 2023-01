Linea Verde, oggi domenica 8 gennaio su Rai1 Convertini e Peppone in Val d'Aosta

08 gennaio 2023 a

La Valle d’Aosta sarà protagonista della puntata di Linea Verde che andrà in onda oggi, domenica 8 gennaio, alle 12.20 su Rai1. Secondo quanto comunicato dall’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma, i conduttori Beppe Convertini e Peppone Calabrese accompagneranno il pubblico in un viaggio nella Valdigne, ai piedi del Monte Bianco, raccontando il territorio attraverso storie di lavoro e di amicizia.

Partirà tutto da una pietra collocata sul confine tra due frazioni di Morgex sulla quale è incisa questa frase: "Non sono una pietra qualunque ma sinonimo di amicizia e goliardia, sintesi dei valori di una piccola comunità di montagna". Agricoltori, falegnami, allevatori, cuochi: tutti custodi delle tradizioni di una tra le più ambite mete turistiche, nota per i suoi paesaggi mozzafiato e per le peculiarità dei suoi prodotti tipici che, in questa occasione, apre le porte delle sue case, dei suoi villaggi e dei suoi angoli più intimi. Il viaggio si concluderà con una gustosa merenda tra una morbida fontina d’alpeggio e una calda polenta concia accompagnati dalle note dei Trouveur Valdotèn.

