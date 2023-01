Gran Torino, stasera sabato 7 gennaio film su Rete 4. La trama del capolavoro di Clint Eastwood

07 gennaio 2023 a

Gran Torino. Superbo film stasera in tv, sabato 7 gennaio, su Rete 4. Inizio alle 21.25 per la pellicola drammatica del 2008, produzione americana, regia di Clint Eastwood. Del cast oltre allo stesso Eastwood fanno parte Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her, Brian Haley, Geraldine Hughes, Dreama Walker, Brian Howe, John Carroll Lynch, William Hill e Scott Eastwood. Uno sguardo alla trama. Un veterano della guerra di Corea, razzista e pieno di astio nei confronti degli immigrati, finisce per cercare di aiutare un adolescente asiatico a non finire nei guai. Stupenda l'interpretazione di Clint Eastwood.

