Cattivissimo me 2, stasera in tv sabato 7 gennaio. La trama

Cattivissimo me 2. E' il titolo del film in programma stasera, sabato 7 gennaio, su Italia 1, inizio alle ore 21.20. Pellicola di animazione del 2013, produzione americana, regia a cura di Pierre Coffin e Chris Renaud. Voci principali a cura di Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Dana Gaier e Elsie Fisher. La trama. Gru il cattivissimo si dedica alle sue figlie adottive e alla produzione di marmellata. Viene chiamato dalla Lega Anti Cattivi per indagare sulla scomparsa di un laboratorio in cui venivano effettuate sperimentazioni su un siero capace di trasformare gli esseri viventi in bestie. Non mancano i colpi di scena.

