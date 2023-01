C'è posta per te, stasera sabato 7 gennaio su Canale 5. Ospiti e anteprima

07 gennaio 2023 a

a

a

Pronti, via. Su Canale 5, stasera sabato 7 gennaio, torna C'è Posta per Te, storico programma delle reti Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Inizia la ventiseiesima edizione del format di successo che, ovviamente, non cambia formula. Storie drammatiche, commoventi, di amori ritrovati o addii definitivi, genitori che ritrovano i figli o viceversa. In questi mesi sono state migliaia le richieste di partecipazione arrivate al programma. Ogni puntata avrà tra i suoi ospiti personaggi famosi, chiamati a fare una sorpresa alla persona che ha ricevuto la lettera dei postini di Maria. Stasera i vip in studio saranno Can Yaman, amatissimo attore turco delle fiction e delle soap, e Antonino Cannavacciuolo, lo chef dal cuore tenero e giudice di Masterchef Italia. I postini di Maria sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e la novità Giovanni Vescovo. Clicca qui per vedere il promo del programma.

La Bella Stagione, la favola della Sampdoria di Vialli e Mancini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.