Città Segrete, stasera in tv sabato 7 gennaio su Rai 3. Alla scoperta di New York

Stasera in tv, sabato 7 gennaio, su Rai 3 torna in prima serata Città Segrete. Tre serate, firmate da Corrado Augias, che raccontano due luoghi fantastici: New York e Torino. Al primo sono dedicate le puntate di stasera e di sabato 14, mentre quella del 21 gennaio sarà sul capoluogo piemontese. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità, ogni luogo e monumento che scorrerà davanti agli occhi dei telespettatori farà rivivere un personaggio (o una vicenda) al quale la storia lo ha legato.

Giocando con epoche diverse e generi diversi, si terrà sempre come filo conduttore la scoperta dei segreti di una grande città. Augias accompagnerà il telespettatore in una narrazione della "sua" New York, così come di Torino. Gli spettatori non "saranno" solo sui luoghi e lungo le vie delle città, ma Augias terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Stasera, sabato 7 gennaio alle 21.50 su Rai 3 la prima puntata dedicata a New York, la metropoli cosmopolita e contraddittoria, "patria" di tutti e di nessuno. Una città che nel ‘900 è stata la culla di un nuovo rinascimento. Qui hanno vissuto artisti, banchieri, inventori geniali e spregiudicati finanzieri. Lunga la lista dei nomi che hanno contribuito a crearne il mito e che saranno raccontati in questo primo appuntamento di "Città Segrete": Ella Fitzgerald, Marylin Monroe, Nikola Tesla, Jean Michel Basquiat, Malcom X, Jackie Kennedy, Amelia Earhart, Frederic August Bartholdy, Joe Petrosino e un insolito Meucci. Un viaggio che si annuncia particolarmente intenso e che aiuterà a conoscere meglio la Grande Mela.

