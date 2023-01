Striscia la notizia, oggi il ritorno di Enzo Iacchetti: ecco cosa è accaduto

07 gennaio 2023 a

Enzo Iacchetti torna sul banco di Striscia la notizia dove manca da quasi un mese. A partire dalla puntata di oggi, sabato 7 gennaio, dovrebbe essere di nuovo al suo posto, accanto a Ezio Greggio. Dopo essere stato inizialmente sostituito da Enrico Beruschi, Iacchetti aveva preso parte al tg satirico da casa, lavorando in smart working. Non sono mancate indiscrezioni sulla sua assenza fisica. C'è chi ha parlato di condizioni di salute precarie, chi di contagio da Covid, chi si è spinto persino oltre. Niente di tutto ciò: era alle prese con un intenso attacco influenzale che lo ha bloccato per diverso tempo. Le puntate andate in onda ultimamente erano registrate e quindi Enzino è apparso sempre in smart working. Oggi dovrebbe tornare al suo posto, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali in tal senso. Greggio e Iacchetti resteranno alla guida di Striscia fino all'11 febbraio, poi saranno sostituiti dal duo formato da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

