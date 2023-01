Valentina Persia, dal dolore per la morte del compagno, all'arrivo dei gemelli

07 gennaio 2023 a

Valentina Persia sarà ospite oggi, sabato 7 gennaio, della puntata di Verissimo su Canale 5. Classe 1971, comica, cabarettista, attrice e ballerina, è nota al grande pubblico da quando partecipò da concorrente a La sai l'ultima?. Erano gli anni Novanta. Da allora ha recitato in quattro film diverse fiction, ma ha partecipato soprattutto a numerose trasmissioni televisive. Ma la vita di Valentina Persia non è stata semplice. Nel 2004 ha dovuto dire addio a Salvo, un architetto che era suo compagno da quattro anni. La tragedia ha segnato la sua vita e la sua carriera. A 43 è diventata mamma di due figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta, nati grazie alla fecondazione in vitro. Dopo il parto Valentina ha dovuto affrontare una forte depressione e in seguito ha scritto il libro Questo bimbo a chi lo do - Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma. Oggi, sabato 7 gennaio, Valentina Persia si racconterà a Verissimo. Svelerà anche nuovi progetti professionali?

