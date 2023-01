Andrew Howe, chi è la fidanzata Giuseppina Palluzzi. A Verissimo l'addio all'atletica leggera

07 gennaio 2023 a

Andrew Howe, classe 1985, nato a Los Angeles, è stato a lungo uno dei simboli dell'atletica leggera italiana. Lunghista e velocista, detentore di record e atleta di punta nelle sfide della nazionale azzurra. A 37 anni è fidanzato con Giuseppina Palluzzi. Anche lei arriva dal mondo dell'atletica leggera. I due vivono a Rieti e la coppia sembra solida, nonostante in passato non siano mancati rumors. Howe ha anche un'altra grande passione, quella per la batteria. Suona in un gruppo rock alternativo, i Craiving. E' figlio di Andrew Howe senior, ex calciatore di origini tedesche, e di René Felton, ex ostacolista afroamericana. I due si sono lasciati quando Andrew Howe aveva soltanto diciotto mesi. Si è appassionato all'atletica fin da piccolo e ad allenarlo è stata la mamma. Andrew Howe è noto al grande pubblico oltre che per i suoi successi sportivi, anche perché è testimonial di una nota merendina. Nella decima edizione di Ballando con le stelle si è classificato secondo. Andrew Howe ha annunciato il suo ritiro dall'atletica leggera durante la registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 7 gennaio, su Canale 5.

