Verissimo, oggi sabato 7 gennaio su Canale 5. Ospiti e anticipazioni

Verissimo. Due pomeriggi con il talk di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin: oggi, sabato 7 gennaio, e domani, domenica 8. Come sempre numerosi gli ospiti, personaggi di spicco dello showbiz e non solo. Oggi in studio Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Sergio Muniz, impegnati nella seconda stagione della fiction di Canale 5 "Fosca Innocenti". Saranno protagonisti della puntata anche il saltatore in lungo Andrew Howe e Antonino, vincitore di Amici nel 2005. Annunciata inoltre la presenza di Valentina Persia e di Luca Salatino, direttamente dal Grande Fratello Vip, dove ha lasciato la casa dopo 99 giorni.

Verissimo, perché vanno in onda le repliche: Silvia Toffanin in vacanza

