La Bella Stagione, stasera in tv sabato 7 gennaio su Rai 2. La favola della Samp

07 gennaio 2023 a

a

a

Si intitola La Bella stagione ed è il docufilm che racconta lo scudetto vinto dalla Sampdoria nel campionato 1990-91, quando in attacco giocavano Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Stasera in tv, sabato 7 gennaio, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Poco più di un mese fa era stato presentato ai Magazzini del cotone di Genova e aveva partecipato alla serata stesso bomber blucerchiato. Vialli aveva sottolineato la finalità benefica del documentario prodotto da Raicinema, con il ricavato devoluto al Gaslini, mentre Mancini, parlava della "grande amicizia fra i campioni di allora, che dura ancora adesso". Il docufilm stasera approda su Rai 2 per celebrare il campione appena scomparso e quell'incredibile impresa sportiva.

Riparte la sfida di Tali e Quali: sconosciuti in cerca di gloria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.