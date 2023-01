Tali e Quali 2023, stasera in tv sabato 7 gennaio su Rai 1. Le anticipazioni

07 gennaio 2023 a

a

a

Il ritorno di Tali e Quali. Uno dei più amati varietà di Rai 1 di nuovo protagonista da stasera in tv, venerdì 8 gennaio. Anche l'edizione 2023 è ovviamente condotta da Carlo Conti e prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy. Cinque puntate per dare spazio a imitatori dilettanti scelti tra quelli che hanno inviato il loro video. Sulla scia del grande successo di Tale e Quale Show, il nuovo anno inizia con un programma che darà spazio ad artisti bravissimi ma sconosciuti, vere eccellenze che vivranno l'emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e a due giudici speciali Alessia Marcuzzi e Teo Teocoli nei panni di Celentano e affrontare lo stesso meccanismo di voto.

Lo splendido equilibrio in Trentino tra uomo e territorio

Ciascuna delle prime quattro puntate presenterà undici artisti diversi; tra di essi, segnaliamo la presenza fissa di due personaggi "che non si arrendono mai": Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, grandi dispensatori di risate e applausi. Forse non riusciranno a scalare la classifica, ma certamente regaleranno altre imitazioni mozzafiato e tanti sorrisi. Anche in questa edizione sarà presente l'ormai leggendario ‘Ascensore’, per mezzo del quale in pochi secondi alcuni candidati (non gli 11 Artisti in gara) cercheranno di convincere la giuria a partecipare al Programma come "titolari" alla puntata successiva. La serata finale vedrà protagonisti in una grande sfida i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni. In palio, il titolo di "Campione di Tali e Quali 2023".

Linea Bianca alla scoperta di Ponte di Legno

In questo contesto i protagonisti proveranno anche “l’ebbrezza” di essere seguiti da un team di grandi professionisti: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, tutte personalità che hanno un ruolo fondamentale all’interno del varietà, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. “Tali e Quali” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.

Linea Verde Life e i segreti della splendida Firenze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.