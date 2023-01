Shall we dance?, stasera in tv venerdì 6 gennaio film su Rete 4. La trama

06 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 8 gennaio, su Rete 4, a partire dalle ore 21.25, il film Shall we dance? Commedia del 2004, produzione americana, alla regia Peter Chelsom. Nel cast Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Bobby Canavale, Nick Cannon, Richard Jenkins, Mya, Lisa Ann Walter, Deborah Yates. Pillole di trama: per fuggire dalla routine, un uomo di mezza età si inscrive a un corso di ballo di nascosto dalla famiglia. Ma è proprio grazie al gallo che riscoprirà il sapore della vita,

I magnifici 4: Benigni, Nuti, Troisi e Verdone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.