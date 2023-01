I magnifici 4 della risata, stasera in tv venerdì 5 gennaio su Rai 3

06 gennaio 2023 a

a

a

I magnifici 4 della risata: Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone. Stasera in tv, venerdì 6 gennaio, su Rai 3. Un racconto delle avventure di quattro alfieri della commedia italiana, docu film a cura di Emanuela Fanelli. Probabilmente nessuno ha mai visto i protagonisti così prima, tutti assieme, dentro lo stesso schermo, all’apice dei loro trionfi e dell’esplosione dei loro talenti e il programma, prodotto da 3D Produzioni e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Mario Canale che lo ha scritto con Michele Anselmi, “interroga” i protagonisti di una stagione carica di talento e successi, attraverso materiali memorabili, sketch, brani di film, interviste, testimonianze, e, grazie alla viva voce di quattro “adepti” del riso (e della poesia) illumina su una storia gloriosa, sui meccanismi della risata e sull’esperienza stessa di spettatori. Fil rouge delle diverse avventure dei quattro, una guida ironica come. I magnifici 4 della risata non è un mero omaggio a quattro grandi autori comici: raccontando la loro storia, il documentario fa scoprire non solo come abbiano segnato una svolta nel mercato cinematografico della commedia italiana ma anche la rivoluzione del modo di ridere del pubblico, la vita delle sale e addirittura le regole del mercato cinematografico. Un docu da non perdere se si ama il cinema e chi ne ha scritto la storia.

La doppia vita della maestra: di notte diventa la Befana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.