Bianca Nappi, chi è il compagno. Un figlio, la carriera e il suo vero amore

06 gennaio 2023 a

Lei si chiama Bianca Nappi ed è una delle attrici che dà vita alla nuova fiction di Rai 1: Le indagini di Lolita Lobosco, serie che inizierà il 21 febbraio. Ad interpretare la protagonista sarà Luisa Ranieri e la sua migliore amica sarà portata sul set proprio da Bianca Nappi. Scopriamo meglio chi è. Nata a Trani il 12 gennaio 1989 da genitori di origini napoletane, si è trasferita a Roma quando aveva appena diciotto anni proprio per dedicarsi alla recitazione. Ha studiato al Teatro Blu, diretto da Beatrice Bracco. La sua carriera ha avuto una importante accelerazione nel 2022, sia in teatro che in televisione. In passato ha lavorato anche al Circo Togni. E la vita privata? Biancarosa Nappi (questo il suo nome completo), ha un figlio, Romeo, avuto dal compagno. Grandissima appassionata di animali, il particolare del suo jack russel terrier.

Fiordaliso, Serena Grandi, Bianca Nappi e Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno

