Serena Grandi, chi è l'ex marito Beppe Ercoli. La carriera, l'amore e l'accusa ingiusta di droga

Serena Grandi, una carriera intensa, così come la vita privata. Attrice simbolo sexy degli anni Ottanta e personaggio della televisione italiana. Classe 1956, inizia la sua carriera con Tinto Brass diventando volto e fisico del cinema erotico. Serena Faggioli, all'anagrafe, bolognese, già da giovanissima si dedica al cinema. E nel giro di pochi anni si impone nel grande schermo. Protagonista di numerose pellicole, la sua carriera ha un brusco stop quando nel 2003 è coinvolta in una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina: arrestata e poi prosciolta ancor prima dell'inizio del processo. Nel 2011 lo stato la risarcisce con 60mila euro. Nel 2019 viene operata d'urgenza per un tumore al seno. Nel settembre 2020, invece, viene condannata in primo grado a 2 anni e 2 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta a causa del fallimento del suo ristorante di Borgo San Giuliano a Rimini. Molto intensa anche la sua vita privata. Prima la storia segreta con Adriano Panatta (allora sposato), poi il matrimonio con l'arredatore Beppe Ercole (che poi ha sposato Corinne Cléry), da cui nasce Edoardo nel 1989. Ultimamente è legata ad Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, considerato un grande playboy. Oggi venerdì 5 gennaio, Serena Grandi sarà ospite di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, per presentare il suo libro L'uomo venuto dal Po.

