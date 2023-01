Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone

06 gennaio 2023 a

Nonostante il giorno festivo, nessuna pausa per Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone alle ore 14.05 su Rai 1. Sarà Fiordaliso la prima ospite del talk. Subito dopo Serena Grandi, autrice del libro giallo "L'uomo venuto dal Po". Terza ospite di giornata l'attrice Bianca Nappi, tra le protagoniste della fiction “Le indagini di Lolita Lo Bosco”. Come accade quasi sempre, la seconda parte del programma sarà dedicata alla politica. Oggi sarà Carlo Calenda, leader di Azione, a dire la sua sulla manovra e non solo.

Calenda “Manovra grigia e inutile, piena di mancette”

