Elisa with Dardust, stasera in tv giovedì 5 gennaio su Rai 2. Gli ospiti

Dai concerti dal vivo allo show in televisione, stasera in tv, giovedì 5 gennaio, su Rai 2 lo spettacolo Elisa with Dardust, an intimate night, inizio alle ore 21.20. Dopo il tutto esaurito in teatri e palazzetti, Elisa va all'assalto del piccolo schermo, protagonista del concerto evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. L'artista è affiancata da Dardust, al pianoforte, lo straordinario musicista e produttore che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani live di Elisa. Ovviamente non mancheranno ospiti d'eccezione. Tra gli altri Luciano Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma,Mahmood, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Paolo Fresu ed Edoardo Leo. Grazie alla serata raccolti fondi per Music for the Planet.

