Maria Teresa, stasera in tv giovedì 5 gennaio su Rai 3. La trama

Stasera in tv, giovedì 5 gennaio, su Rai 3 l'ultimo capitolo della saga di Maria Teresa, arciduchessa e prima imperatrice d'Austria. Il film dal titolo Maria Teresa – L’apice del potere, è proposto in prima visione assoluta a partire dalle ore 21.20. Madre degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II, della regina di Francia Maria Antonietta e della regina di Napoli e Sicilia Maria Carolina, ha conquistato tutti quelli che l'hanno conosciuta per la sua bellezza, l'intelligenza, il forte carattere e la cordialità. Pur non avendo ricevuto un'educazione politica, fin da giovane ha mostrato interesse per il diritto e la filosofia. Come donna, Maria Teresa ha dovuto combattere per mantenere la Corona, che le spettava di diritto, dopo la morte del padre Carlo VI nel 1740. Conquistato il potere, inizia una serie di riforme nel suo regno e, grazie ai matrimoni dei suoi figli, estende l’influenza della casa degli Asburgo Lorena su tutta l’Europa. Il primo matrimonio è quello fra Giuseppe, il primogenito, e Isabella di Parma. Dopo il matrimonio, Isabella si innamora di Mimì, sorella di Giuseppe, e anche se dà alla luce una bimba, la sua disperazione non si placa. Dopo il parto si contagia volontariamente con il vaiolo e muore. Per Giuseppe viene combinato un secondo matrimonio con Giuseppina di Baviera. Ma Giuseppe si rifiuta di consumare il matrimonio.

