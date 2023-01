Un povero ricco, stasera in tv mercoledì 4 gennaio su La7. La trama

04 gennaio 2023 a

Un povero ricco. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 4 gennaio su La7, inizio alle ore 21.15. Commedia italiana del 1983, regia di Pasquale Festa Campanile, nel cast Renato Pozzetto, Ornella Muti, Nanni Svampa e Piero Mazzarella. Un grande classico del cinema degli anni Ottanta. A quarant'anni, pieno di soldi, ma con il terrore di un fallimento, Eugenio prova a vivere senza denaro. Viene assunto come uomo delle pulizie e va ad abitare in una casa popolare. Conosce Marta, piena di problemi economici, ma seria e onesta. Scatta la scintilla e i due costruiscono una nuova vita, ovviamente dopo aver cacciato la moglie infedele.

